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  • ЗСУ стримуєть ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
09:36, Сьогодні
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ЗСУ стримуєть ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, - ФОТО

Ми стримуємо ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, у чому зізнаються самі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ЗСУ стримуєть ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, - ФОТО, фото-1



Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні.

ЗСУ стримуєть ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, - ФОТО, фото-2



Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована.

ЗСУ стримуєть ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, - ФОТО, фото-3



Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти.

ЗСУ стримуєть ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, - ФОТО, фото-4



Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів  – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці.

ЗСУ стримуєть ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти несуть значні втрати, - ФОТО, фото-5
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#Луганщина #Донеччина #Гайдай #ЗСУ #окупанти #обстріли
Ольга Романова
редактор
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