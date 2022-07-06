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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 36500 окупантів та 1600 танків

З 24 лютого по 6 липня російська армія втратила близько 36 500 військових. Минулої доби ЗСУ знищили орієнтовно 150 окупантів, 6 танків та 9 крилатих ракет. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали: особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 600 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,

артилерійських систем – 812 (+6) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 107 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),

крилатих ракет – 153 (+9),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,

спеціальної техніки – 65 (+0).

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