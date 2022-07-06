  • Головна
  • У Раді зареєстрували законопроєкт щодо безперешкодного переміщення по Україні військовозобовʼязаних і резервістів
Роман Лазоренко
головний редактор
11:47, Сьогодні

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо безперешкодного переміщення по Україні військовозобовʼязаних і резервістів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо безперешкодного переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів. 

Скасування норми щодо дозволів на переміщення військовозобовʼязаних пропонують скасувати депутати "Слуги народу", повідомив у фейсбуці парламентар цієї фракції Дмитро Чорний. 

"З колегами зареєстрували законопроєкт №7522, щодо безперешкодного переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі", – повідомив нардеп. 

За його словами, ідея проєкту – "прибрати «мертву» та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства датованого 1992 роком". 

Нагадаємо, учора Генштаб оприлюднив розʼяснення, що особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату. Це вказано в нормі закону "Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Він повідомив, що всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Рада #законопроєкт #військовозобовʼязані #резервісти #переміщення
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту