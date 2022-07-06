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Бій за Слов’янськ буде наступною великою битвою на Донбасі, – розвідка Британії
Командування росіян перекинуло на Ізюмський напрямок з півночі більшу частину тих військ східного і західного угруповань, що залишилися в наявності.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що російські сили цих угруповань зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.
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