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  • Бій за Слов’янськ буде наступною великою битвою на Донбасі, – розвідка Британії
Ольга Романова
редактор
12:24, Сьогодні
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Бій за Слов’янськ буде наступною великою битвою на Донбасі, – розвідка Британії

Командування росіян перекинуло на Ізюмський напрямок з півночі більшу частину тих військ східного і західного угруповань, що залишилися в наявності.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські сили цих угруповань зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

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#Слов’янськ #битва
Ольга Романова
редактор
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