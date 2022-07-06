Відбудова переноситься: У Ростові завернули автобуси, що їхали "відновлювати" знищений російськими військовими Донбас

Російські компанії призупинили відправку робочої сили на окуповану частину сходу України.

Про це пише The Moscow Times вчора, 5 липня.

Видання пише, що автобуси з будівельниками з усієї країни, які вирушають із Ростовської області, минулого тижня розгорнули на кордоні з Україною.

«Автобус із робітниками на кордоні розгорнули через обстріл, поки в Москві сидять на зарплаті і чекають, коли дадуть добро їхати», — розповів один із менеджерів «БудКом», компанії, яка вербує будівельників для робіт на окупованій частині сходу України.

За його словами, відправлення робітників призупинив не лише «БудКом», а й інші компанії, які мали направити робітників до районів окупації на Донбасі.

Один із робітників повідомив, що днями мав поїхати до Маріуполя як будівельник, але поїздку перекинули на осінь."

Прислали повідомлення, що через обстріли не можуть дати гарантії безпеки", - сказав він.

Видання пише, що влітку по всій росії почалося агресивне вербування робітників-будівельників для робіт на окупованій частині Донбасу. Їм пропонують подвійні зарплати та навіть бонуси, якщо вони «приведуть друга». Робітників із різних регіонів везуть до Москви, потім до Таганрога, а вже звідти на окуповану частину сходу України.

Раніше, інформ-ресурси "Л/ДНР" повідомляли, що ось-ось почнуть відбудовувати все, що зрівняла з землею російська армія в Україні.