Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку: поранено одну людини, троє перебувають під завалами, - ФОТО

Сьогодні, 6 липня, російські війська завдали ракетного удару по місту Торецьк Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого.

Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція.





Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.





Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним.