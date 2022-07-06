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Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку: поранено одну людини, троє перебувають під завалами, - ФОТО
Сьогодні, 6 липня, російські війська завдали ракетного удару по місту Торецьк Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого.
Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція.
Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним.
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