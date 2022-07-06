Гайдай: У селах навколо Лисичанська точаться важкі бої

У селах навколо Лисичанська точаться важкі бої, деякі населені пункти вже по два рази переходили під той чи інший контроль.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Через те, що росіяни ретельно готувалися до штурму неприступного Лисичанська, як про нього казали, наші військові виграли в часі.



Росіяни просуваються, насамперед, через те, що переважають в артилерії, якою руйнують міста та позиції оборони.