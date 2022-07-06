  • Головна
  • В окупованому Ханжонковому вибухнув склад боєприпасів окупантів, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:08, Сьогодні

В окупованому Ханжонковому вибухнув склад боєприпасів окупантів, - ФОТО, ВІДЕО

В пригороде оккупированной Макеевки - сателлите Донецка взорван еще один склад боеприпасов российсикх оккупантов.

Об этом сообщают в местных пабликах утром, 6 июля.

"Ханжонково, поехали пожарные, после обстрела в районе Фурманово", - пишут местные жители.

"В Ханжонково в склад, скорее всего, попали, так как слышны еще взрывы", - комментируют горожане.

"Ханжонково. Горит Техснаб сейчас", - уточняют местные.

В окупованому Ханжонковому вибухнув склад боєприпасів окупантів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

"Ханженкове, працює дядичко "Ленд Ліз"", - також повідомляє український Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

Як повідомляв 62.ua, вчора у Донецьку був знищен склад боєприпасів окупантів у "КамАЗ-Центрі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Ханжокове #вибух #обстріл #складбоєприпасів #окупація
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту