В окупованому Ханжонковому вибухнув склад боєприпасів окупантів, - ФОТО, ВІДЕО

В пригороде оккупированной Макеевки - сателлите Донецка взорван еще один склад боеприпасов российсикх оккупантов.

Об этом сообщают в местных пабликах утром, 6 июля.

"Ханжонково, поехали пожарные, после обстрела в районе Фурманово", - пишут местные жители.

"В Ханжонково в склад, скорее всего, попали, так как слышны еще взрывы", - комментируют горожане.

"Ханжонково. Горит Техснаб сейчас", - уточняют местные.

"Ханженкове, працює дядичко "Ленд Ліз"", - також повідомляє український Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

Як повідомляв 62.ua, вчора у Донецьку був знищен склад боєприпасів окупантів у "КамАЗ-Центрі".