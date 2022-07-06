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В окупованому Ханжонковому вибухнув склад боєприпасів окупантів, - ФОТО, ВІДЕО
В пригороде оккупированной Макеевки - сателлите Донецка взорван еще один склад боеприпасов российсикх оккупантов.
Об этом сообщают в местных пабликах утром, 6 июля.
"Ханжонково, поехали пожарные, после обстрела в районе Фурманово", - пишут местные жители.
"В Ханжонково в склад, скорее всего, попали, так как слышны еще взрывы", - комментируют горожане.
"Ханжонково. Горит Техснаб сейчас", - уточняют местные.
"Ханженкове, працює дядичко "Ленд Ліз"", - також повідомляє український Телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".
Як повідомляв 62.ua, вчора у Донецьку був знищен склад боєприпасів окупантів у "КамАЗ-Центрі".
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