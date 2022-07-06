Данілов: Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що на сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян, а Україна прискореними темпами переозброюється за стандартами НАТО.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість. Дякуємо партнерам!", - написав він у Тwitter.

Данілов додав, що замість "демілітаризації", якої начебто прагнула росія, з початку агресії в Україні йде зворотній процес – швидке переозброєння за стандартами НАТО.

"Щодо так званих цілей росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями", - написав секретар РНБО.