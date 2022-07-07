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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 37000 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Так, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: особового складу – близько (+150) осіб ліквідовано;

танків - 1602 (+2);

бойових броньованих машин - 3797 (+8);

артилерійських систем - 815 (+3);

РСЗВ - 247 (+0);

засобів ППО - 107 (+0);

літаків - 217 (+0);

гелікоптерів - 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);

крилатих ракет - 155 (+2);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17);

спеціальної техніки - 66 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Нагадаємо, сьогодні почалась 134 доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню.

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