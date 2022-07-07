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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 37000 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
Так, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1602 (+2);
- бойових броньованих машин - 3797 (+8);
- артилерійських систем - 815 (+3);
- РСЗВ - 247 (+0);
- засобів ППО - 107 (+0);
- літаків - 217 (+0);
- гелікоптерів - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);
- крилатих ракет - 155 (+2);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17);
- спеціальної техніки - 66 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні почалась 134 доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню.
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