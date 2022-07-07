Посилення вогневої міці ЗСУ

Нарешті постачання західного важкого озброєння починає давати відчутний позитивний ефект на фронті, наші стратегічні партнери надали Україні багато портативних і потужних, далекобійних артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, а також систем протиповітряної оборони.

Зокрема, Сполучені штати Америки – ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, тактичні безпілотні літальні системи Switchblade, 155-мм гаубиці М777, безпілотні повітряні системи Phoenix Ghost, Польща – ПЗРК «Перун», танки Т-72М/М1, РСЗВ БМ-21 «Град», Великобританія – протитанкові комплекси NLAW, ПЗРК Starstreak, ПРЗК LMM Marlet, мобільні зенитно-ракетні комплекси Stormer HVM, ракети Brimstone, Німеччина – зенітні самохідні установки FlakPz Gepard, Франція – 155 мм колісні самохідні артилерійські установки Caesar, протитанкові комплекси MILAN.

Зеленський прокоментував постачання західної зброї: «Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія - зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші захисники завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і складність їхніх поставок».

За допомогою цього потужного озброєння Збройні сили України наносять ефективні удари по ворожим складам, командним пунктам та скупченню військової техніки на відстані десятків кілометрів: Мелітополь, Чорнобаївка, Сніжне… Далі буде!

Успіхи української реактивної та ствольної артилерії деморалізують окупантів та створюють передумови для швидкого і успішного їх вигнання з України, ворог боїться не те щоб переваги – а й навіть паритету з ЗСУ у вогневій міці, тому шалені зусилля вже спрямовані на дискредитацію західних постачань.

Українські війська суворо дотримуються принципів міжнародного гуманітарного права, для них цивільне населення у жодному разі не є ціллю, вони ведуть вогонь на ураження виключно по ворогу.

Російська провокація в Бєлгороді – одна з таких спроб дискредитувати посилення вогневої міці ЗСУ, а значить треба бути пильним, надалі таких інсценізацій буде все більше.

Однак віра в Україну та незмінність допомоги та підтримки нашої держави стратегічними партнерами, а також незламність Збройних сил України обов’язково принесе нам Перемогу.