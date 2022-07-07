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  • Окупанти намагаються штурмувати Словʼянський напрямок та встановити повний контроль над Луганщиною
Ольга Романова
редактор
11:40, Сьогодні

Окупанти намагаються штурмувати Словʼянський напрямок та встановити повний контроль над Луганщиною

На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу на ранок, 7 липня.

"Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль", - повідомив Генштаб.

Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки.

Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС.

Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.

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#війна #ЗСУ #окупанти #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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