ЗСУ підняли державний прапор України на острові Зміїний, - ФОТО, ВІДЕО

Українські захисники підняли на острові Зміїний національний прапор України з посланням для російських окупантів.

Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він також опублікував відповідне фото.

"Державний прапор України, встановлений на о. Зміїному (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області)", – написав Братчук.

На прапорі військові написали послання для російських окупантів: "Пам'ятай "русский военный корабль" острів Зміїний – це Україна!" і – підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.