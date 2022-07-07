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ЗСУ підняли державний прапор України на острові Зміїний, - ФОТО, ВІДЕО
Українські захисники підняли на острові Зміїний національний прапор України з посланням для російських окупантів.
Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.
Він також опублікував відповідне фото.
"Державний прапор України, встановлений на о. Зміїному (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області)", – написав Братчук.
На прапорі військові написали послання для російських окупантів: "Пам'ятай "русский военный корабль" острів Зміїний – це Україна!" і – підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.
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