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Роман Лазоренко
головний редактор
12:57, Сьогодні
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ЗСУ підняли державний прапор України на острові Зміїний, - ФОТО, ВІДЕО

Українські захисники підняли на острові Зміїний національний прапор України з посланням для російських окупантів.

Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він також опублікував відповідне фото.

ЗСУ підняли державний прапор України на острові Зміїний, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

"Державний прапор України, встановлений на о. Зміїному (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області)", – написав Братчук.

ЗСУ підняли державний прапор України на острові Зміїний, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

На прапорі військові написали послання для російських окупантів: "Пам'ятай "русский военный корабль" острів Зміїний – це Україна!" і – підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

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#ЗСУ #Зміїний #українськийпрапор
Роман Лазоренко
головний редактор
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