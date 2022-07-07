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Росіяни завдали ракетний удар по Краматорську. Є жертви
Російська ракета вдарила по центру Краматорська. Відомо про одного загиблого та шістьох поранених.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 7 липня.
"Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть", - пишет очільник області.
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