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  • Росіяни проводять "мобілізацію" в окупованих Сєвєродонецьку та Лисичанську
Ольга Романова
редактор
13:52, Сьогодні
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Росіяни проводять "мобілізацію" в окупованих Сєвєродонецьку та Лисичанську

Окупанти  у Лисичанську та Сєвєродонецьку проводять примусову "мобілізацію" місцевих мешканців.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нетривалою була віра в «асвабадителей» у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано.

Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає «нова батьківщина».

За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить.

Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць.

Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова «Великая битва».

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#Гайдай #Луганщина #Лисичанськ #Сєвєродонецьк #окупанти #мобілізація
Ольга Романова
редактор
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