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Ольга Романова
редактор
17:10, Сьогодні
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Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом

Російським військам вдалося встановити контроль над Лисичанськом.

Про це в Медіацентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

“На Сіверському напрямку, маючи перевагу в силах і засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося встановити повний контроль над населеним пунктом Лисичанськ”, – сказав він.

Окупанти продовжують ведення наступальних штурмових дій з метою вийти на адміністративний контроль Луганської області і встановити повний контроль над Луганщиною. На сьогодні запеклі бої тривають в районі населених пунктів Білогорівка та Спірне.

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#Луганщина #Лисичанськ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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