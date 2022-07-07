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  • Захисник "Шахтаря" за 18 мільйонів євро перейшов у "Фіорентину"
Ольга Романова
редактор
17:31, Сьогодні
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Захисник "Шахтаря" за 18 мільйонів євро перейшов у "Фіорентину"

Захисник "Шахтаря" Додо перейшов в "Фіорентину".

Про це повідомляє Sportarena.com.

Донецький клуб отримає за 23-річного бразильця гарантованих 14,5 млн євро та 3,5 млн у вигляді бонусів.

За умовами особистого контракту Додо буде отримувати 1,5 млн євро за сезон плюс бонуси. 

Очікується, що футболіст вже 10 липня приєднається до табору італійського клубу.

З 2018 року Додо зіграв у 97 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах, забив п’ять м’ячів та віддав 17 результативних передач.

"Фіорентина" минулого сезону посіла сьоме місце в Серії А, завдяки чому вийшла до Ліги конференцій.

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#Шахтар #Додо #Фіорентина
Ольга Романова
редактор
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