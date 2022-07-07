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Захисник "Шахтаря" за 18 мільйонів євро перейшов у "Фіорентину"
Захисник "Шахтаря" Додо перейшов в "Фіорентину".
Про це повідомляє Sportarena.com.
Донецький клуб отримає за 23-річного бразильця гарантованих 14,5 млн євро та 3,5 млн у вигляді бонусів.
За умовами особистого контракту Додо буде отримувати 1,5 млн євро за сезон плюс бонуси.
Очікується, що футболіст вже 10 липня приєднається до табору італійського клубу.
З 2018 року Додо зіграв у 97 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах, забив п’ять м’ячів та віддав 17 результативних передач.
"Фіорентина" минулого сезону посіла сьоме місце в Серії А, завдяки чому вийшла до Ліги конференцій.
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