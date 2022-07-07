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У Макіївці внаслідок обстрілу загинули три дитини: снаряд прилетів з окупованої території, - ФОТО

В окупованій Макіївці, російські пропагандисти Readovka власноруч виклали докази свого воєнного злочину. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко



Адреса зйомки репортажу: вул. Богдана Хмельницького, 18.



Внаслідок рашистського обстрілу загинули щонайменше 3 дитини на дитячому майданчику.



Снаряд прилетів із окупованої орками території.

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Ольга Романова редактор