20:08, Сьогодні
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У Макіївці внаслідок обстрілу загинули три дитини: снаряд прилетів з окупованої території, - ФОТО
В окупованій Макіївці, російські пропагандисти Readovka власноруч виклали докази свого воєнного злочину.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко
Адреса зйомки репортажу: вул. Богдана Хмельницького, 18.
Внаслідок рашистського обстрілу загинули щонайменше 3 дитини на дитячому майданчику.
Снаряд прилетів із окупованої орками території.
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