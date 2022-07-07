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  • У Макіївці внаслідок обстрілу загинули три дитини: снаряд прилетів з окупованої території, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
20:08, Сьогодні
Надійне джерело

У Макіївці внаслідок обстрілу загинули три дитини: снаряд прилетів з окупованої території, - ФОТО

В окупованій Макіївці, російські пропагандисти Readovka власноруч виклали докази свого воєнного злочину.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко

У Макіївці внаслідок обстрілу загинули три дитини: снаряд прилетів з окупованої території, - ФОТО, фото-1



Адреса зйомки репортажу: вул. Богдана Хмельницького, 18.

У Макіївці внаслідок обстрілу загинули три дитини: снаряд прилетів з окупованої території, - ФОТО, фото-2



Внаслідок рашистського обстрілу загинули щонайменше 3 дитини на дитячому майданчику.

Снаряд прилетів із окупованої орками території.

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#Макіївка #обстріл #загибельдітей
Ольга Романова
редактор
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