21:23, Сьогодні
Надійне джерело
У Донецьку горить нафтобаза, - ФОТО
Сьогодні, 7 липня, у Донецьку після обстрілу горить нафтобаза.
За повідомленнями очевидців, стовп диму височить над Кіровським районом у районі нафтобази.Подробиці уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ГО Help People допомагає евакуюватися з гарячих точок України
Новини компаній
17:00
Оголошення
08:29, 28 червня
29
08:02, 28 червня
27
16:04, 4 липня
12
10:55, 4 липня
19
live comments feed...