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Окупанти за добу понад десять разів обстріляли Авдіївку: одна людина загибла, - ФОТО
Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.
Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань.
Залишатися в Авдіївці небезпечно! Евакуюйтесь!
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