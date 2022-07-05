Окупанти за добу понад десять разів обстріляли Авдіївку: одна людина загибла, - ФОТО

Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.





Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань.





Залишатися в Авдіївці небезпечно! Евакуюйтесь!