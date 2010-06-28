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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 37 тисяч окупантів

Минулої доби ЗСУ знищили близько 250 російських військових, 35 танків та 14 броньованих машин. Загалом з 24 лютого по 8 липня українська армія ліквідувала близько 36 900 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали: особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 637 (+35) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,

артилерійських систем – 828 (+13) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 107 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,

спеціальної техніки – 66 (+0).

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