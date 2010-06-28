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В окупованому Шахтарську вибухнув склад російських боєприпасів, - ВІДЕО
Сьогодні, 8 липня, в окупованому Шахтарську вибухнув склад боєприпасів.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
"Зранку ЗСУ знищила ворожий склад в окупованому Шахтарську. Через детонації БК у місті об'явили евакуацію", - написав Цаплієнко.
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