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  • Вони окупанти руїн. Отакий результат захоплення Луганської області, – Зеленський
Ольга Романова
редактор
13:15, Сьогодні

Вони окупанти руїн. Отакий результат захоплення Луганської області, – Зеленський

Російська армія захопила ключові міста Луганської області, але бої з українськими силами на околицях ще тривають.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю CNN, записаному 7 липня, інформує Lb.ua.

Відхід сил оборони Луганщини на укріплені позиції пояснюється необхідністю збереження життів.

"Вони (вороги – Ред.) контролюють майже всю Луганську область. Там ідуть бої на околицях Луганської області. Саме так це відбувється... Міг би бути котел, тому наші сили відступали з Сєвєродонецьку і Лисичанську. Це головні міста. Людей там майже немає. Десь відсотків 10% залишалось, і скільки відсотків живі – не можу сказати.

Ми вивозили всіх, кого могли, і хто хотів. Тому можна сказати, що більшість, майже всю Луганську область вони контролюють. Вони зруйнували міста, школи, людей, люди побігли. Вони зараз окупанти руїн. Отакий результат", – заявив глава держави.

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#Луганщина #Лисичанськ #Зеленський
Ольга Романова
редактор
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