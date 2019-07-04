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Журналіст: Де Дзербі розірвав контракт із "Шахтарем"
Італійський журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив, що головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розірвав контракт із донецьким клубом.
Нагадаємо, що Де Дзербі очолив "гірників" влітку 2021 року, підписавши контракт на 2 роки. Під керівництвом італійського фахівця "Шахтар" виграв Суперкубок України та двічі кваліфікувався у груповий етап Ліги чемпіонів, інформує Терикон.
Очікується, що новим тренером "Шахтаря" стане хорватський фахівець Ігор Йовічевич із "Дніпра-1".
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