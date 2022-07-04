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  • Російська пропаганда запустила фейк про нібито знищення двох РСЗВ HIMARS
Роман Лазоренко
головний редактор
17:43, Сьогодні

Російська пропаганда запустила фейк про нібито знищення двох РСЗВ HIMARS

Повідомлення міністерства оборони росії про нібито знищення двох реактивних систем залпового вогню HIMARS та двох складів боєприпасів до них – свідомо запущений фейк, а всі продемонстровані «свідчення», як завжди змонтовані російською пропагандою.

Ракетні системи залпового вогню HIMARS у розпорядженні Збройних сил України лише кілька днів і вже засвідчили свою вражаючу ефективність на полі бою, знищивши багато техніки окупантів та особового складу.

Головне завдання HIMARS – знищення ворожих складів та інфраструктури доставки зброї та боєприпасів у ворожому тилу, з метою нівелювання переваги росіян у реактивних системах залпового вогню та артилерійських системах, а кілька важливих цілей вже відпрацьовані на відмінно, ракети чітко влучили в ціль.

Крім того, дуже важливим фактором є те, що ракети HIMARS мають системи захисту, які дозволяють їм обходити ворожу систему ПВО та протиракетної оборони, адже вони розроблені за сучасними технологіями та мають сучасне програмне забезпечення.

В результаті застосування HIMARS серед російських військовослужбовців здійнялася неабияка паніка, тому російська пропаганда щодо нібито знищення вказаних ракетних систем залпового вогню спрямована на дискредитацію України в очах міжнародних партнерів та підняття і без того низького морально-психологічного духу російських військовослужбовців.

Саме тому, росія розповсюджує фейки про «неефективність» HIMARS, їх «знищення» або «використання проти цивільних об’єктів та мирного населення».

Російське командування чітко розуміє, що всі їх стратегії щодо України приречені на провал в разі втрати переваги над ЗСУ у засобах вогневого ураження.

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#росія #пропаганда #HIMARS #Україна
Роман Лазоренко
головний редактор
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