Підготовка росії до початку навчального року у школах окупованих територій України

Російська гуманітарна політика на тимчасово окупованих територіях України спрямована на деукраїнізацію та екоцид, на знищення всього українського та перетворення цих територій на російськомовні осередки.

Для примусової заміни ідентичності на окупованих територіях росія, збирається використати навчальний процес у школах, впровадивши замість навчальної програми міністерства освіти і науки України навчальну програму російських шкіл, замінивши викладання всіх предметів з української мови на російську, де немає ані елементарної поваги до української культури, ані до української державності.

В шкільних бібліотеках окупанти вилучають українську літературу та навчальні підручники, замінюють усе на російські, інколи навіть знищуючи рідкі та цінні примірники українських творів, які існують в дуже обмеженій кількості.

Окупанти змушують українських вчителів приймати російське громадянство, проходити перепідготовку за російськими навчальними програмами та усіляко тиснуть на них, погрожуючи звільненням з роботи та заміною на російських.

Крім цього, в росії вже сформовані списки вчителів, які будуть направлені в тимчасово окуповані райони України для організації навчального процесу за російським законодавством та навчальними програмами.

Тиск на батьків з боку окупантів також має місце, загарбники погрозами змушують віддавати дітей у такі школи, в іншому разі маючи намір зовсім позбавити дітей окупованих територій України навчального процесу.

Всі ці дії російських окупантів суперечать нормам міжнародного гуманітарного права про іноземну окупацію і вони рано чи пізно понесуть за них відповідальність.