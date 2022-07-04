  • Головна
  • Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Роман Лазоренко
головний редактор
18:05, Сьогодні
Надійне джерело

Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни

Станом на липень 2022 року в секторі оборони та безпеки України задіяно понад мільйон осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова на конференції Forbes.

За його словами, до лав Збройних сил України мобілізовано до 700 000 українців, у прикордонних військах - до 60 000, Національній гвардії - до 90 000, Національній поліції - до 100 000.

"У нас сьогодні понад 1 млн осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони", - сказав Резніков.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Резніков #Україна #захисники
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту