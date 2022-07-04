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Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Станом на липень 2022 року в секторі оборони та безпеки України задіяно понад мільйон осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова на конференції Forbes.
За його словами, до лав Збройних сил України мобілізовано до 700 000 українців, у прикордонних військах - до 60 000, Національній гвардії - до 90 000, Національній поліції - до 100 000.
"У нас сьогодні понад 1 млн осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони", - сказав Резніков.
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