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Роман Лазоренко
головний редактор
18:22, Сьогодні
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Резніков назвав три сценарії завершення війни

Є кілька можливих сценаріїв закінчення війни в Україні, один із яких - розвал Російської Федерації на кілька різних суб'єктів. Другий - так звана "добра воля" росіян і третій - перемога України на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова на конференції Forbes Ukraine "Будуємо разом".

 "Перший сценарій буде приблизно такий самий, як і good will, "добра воля" росіян, яку було оголошено, коли вони втекли з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний. Відповідно, я думаю, що він буде розбитий на кілька ланцюжків: спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами", - сказав Резніков.

Він наголосив, що "Мінська-3" точно не буде, якихось капітуляційних домовленостей не буде, і з дулом біля скроні ніхто не вестиме переговорів.

"Варіант другий - поступово ми перемелюватимемо Збройні сили РФ, тому що це насправді війна ресурсу на ресурс. У них більше людей, території, танків, літаків тощо, але все несучасне, усе давнє, і вони сьогодні використовують принцип м'ясорубки", - зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що другий варіант перемоги не настільки швидкий - до кінця цього року, можливо, із з початку нового року.

"Третій - драматичніший для РФ, це розвал РФ, це парад суверенітетів на кілька різних суб'єктів: Татарстан, Башкортостан, на Сході і т. д. Ми це з вами точно за нашого життя побачимо, але це трохи тривала історія", - розповів Резніков.

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#Резніков #Україна #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
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