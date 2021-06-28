У парламенту немає зауважень до роботи СБУ та підстав для кадрових перестановок, - Веніславський

У Верховної Ради немає претензій до діяльності Служби безпеки України. У період війни спецслужба виконує всі свої функціональні обов’язки і постійно комунікує з парламентарями для покращення роботи.

Про це в ефірі радіо «НВ» сказав народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР Федір Веніславський, інформує "Матриця свободи".

"У нас, у парламенті, серед народних депутатів якогось глобального незадоволення діяльністю Служби безпеки немає", - зазначив він.

Також Веніславський розповів, що впродовж дії воєнного стану Комітет неодноразово запрошував керівників спецслужби за напрямами, а нещодавно заслуховував керівництво СБУ у закритому режимі.

«Йде нормальний продуктивний діалог між комітетом і керівництвом СБУ, і говорити про ініціювання будь-яких кадрових змін у Службі безпеки зараз підстав немає», – переконаний нардеп.

Також він розповів, що СБУ регулярно затримує російських агентів і колаборантів, і щодня працює, щоб їх стало менше.

Водночас нардеп припускає, що українське суспільство пронизане глибоко законспірованими симпатиками та агентами рф, яких надалі потрібно викривати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.