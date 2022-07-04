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На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців
За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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