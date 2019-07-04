Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО

Черговий ранок на Донеччині починається з російських обстрілів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією — це ракетний удар.

Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо.





У Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок — хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.





У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію — кілька людей отримали легкі контузії.





Вночі під обстріл потрапило місто Гірник. Відомо про двох поранених та пошкоджену цивільну інфраструктуру: 4 житлові будинки, крамниця автозапчастин, заправка. Також частково обірвано лінії електропередач.





У Світлодарській громаді під вогнем Кодема, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірська ТЕС. Відомо про щонайменше одного загиблого у Семигір'ї.