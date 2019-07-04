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Ольга Романова
редактор
11:41, Сьогодні

Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО

Черговий ранок на Донеччині починається з російських обстрілів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією — це ракетний удар.

Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО , фото-1

Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо.

Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО , фото-2



У Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок — хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО , фото-3



У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію — кілька людей отримали легкі контузії.

Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО , фото-4



Вночі під обстріл потрапило місто Гірник. Відомо про двох поранених та пошкоджену цивільну інфраструктуру: 4 житлові будинки,  крамниця автозапчастин, заправка. Також частково обірвано лінії електропередач.

Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО , фото-5



У Світлодарській громаді під вогнем Кодема, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірська ТЕС. Відомо про щонайменше одного загиблого у Семигір'ї.

Окупанти обстріляли Дружківку, Словʼянск та Гірник: одна людина загибла, пошкоджено лікарню, палац культури, - ФОТО , фото-6
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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #загиблі #Словʼянск #Дружківка
Ольга Романова
редактор
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