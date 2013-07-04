Тука розповів подробиці знищення угрупування російських військ на Донбасі: понад сто вбитих окупантів, знищено 12 танків

Колишній очільник Луганщини Георгій Тука розповів подробиці успішного бою ЗСУ в районі села Богородичне Донецької області.

Про результати бою Тука написав на своїй сторінці у Фейсбук.

“За результатами бою в Богородичному. Спрацювали всі як злагоджений механізм! Пташки висіли в повітрі постійно, арта наша просто озвіріла, всі інші відсікали піхоту. Тільки підбили танки а вже підрозділи почали їх ділити хто забере. Саме смішне коли рухався, ще один живий танк, а в групі арти крик: не трогайти танк Ш..ма.

Черговий живий танк що знайшли вкрала 95 ка, ну з екіпажем. Отже більше сотні підарків 200! 12 танків підбито! З них вісім попробуємо відтягнути!!! Відчуття фантастичні. Дайте ще арти!!!”, - написав Тука.