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  • Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно
Роман Лазоренко
головний редактор
15:32, Сьогодні

Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно

Верховна Рада прийняла за основу закон 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Заморожування або анулювання кредитної заборгованості поширюватиметься на квартири, будинки та автомобілі в заставі за кредитом, якщо вони:

розташовані на тимчасово окупованих територіях, на територіях громад, де ведуться активні бойові дії, чи громад, які перебувають в оточенні (блокуванні), що підтверджується рішенням Кабміну;

пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених військовою агресією росії, але які підлягають відновленню;

знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, які спричинила російська агресія, тобто які не підлягають відновленню.

Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом, а й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки чи з відстроченням платежу.

Списання (прощення) кредиту
На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:
- загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку - 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;
- станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;
- метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення

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#Рада #кредити
Роман Лазоренко
головний редактор
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