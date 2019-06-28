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  • Юрій Бутусов: "Call of duty в Сєвєродонецьку: один день бою з бійцями ЗСУ", - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
17:12, Сьогодні
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Юрій Бутусов: "Call of duty в Сєвєродонецьку: один день бою з бійцями ЗСУ", - ВІДЕО

Відомий український військовий журналіст Юрій Бутусов зняв документальний фільм  "Call of duty в Сіверськодонецьку: один день бою з бійцями 4-ї бригади Нацгвардії та 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ".

 "Це один день - 3 червня у Сєвєродонецьку за 44 хвилини. Кадри зафільмовані просто під час бою за два будинки у кварталі міста. Війна як вона є. Якщо ви не на фронті, то навряд чи бачили війну ближче. Тепер матимете уявлення як це, коли танк влучає у сусідній будинок чи кімнату, коли треба бігти за додатковим бк під обстрілом і з жартами, коли спати доводиться на рації і під вибухи артилерії, коли думаєш, що тебе забере ВСП, а отримуєш Героя України! ) Подивіться на цих мужніх воїнів, аби мати розуміння, що відбувалося у Сєвєродонецьку.

"Мы не бежим, мы воюем, мы сражаемся! Но дома́ не держат" - цитата командира "Ройса". Вони, дійсно, сильніші за бетон. Вони витримали", - написав у передмові до фільму Бутусов.



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#ЗСУ #Бутусов #Сєвіродонецьк #бій
Роман Лазоренко
головний редактор
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