Двічі переселенці матимуть привілеї при отриманні житла

Для тих, хто мав довідку переселенця ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року



Луганська ОДА/ОВА ініціювала зміни до проєкту постанови Кабміну щодо порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО, інформує очільник Луганщини Сергій Гайдай.



Нині в Україні нараховується до 10 мільйонів переселенців, з яких є ті, хто був вимушений покинути свою домівку вже вдруге. Левова частка - це мешканці Луганської області.



Люди, які вже мали статус ВПО до 24 лютого 2022 року отримають свої додаткові бали в черзі на отримання житла.



Буде спеціальна комісія, яка визначатиме чергу за бальною системою.

Раніше пріоритет мали лише пільгові категорії населення, тепер до них доєднаються і ВПО «в квадраті», й отримають одразу 50 балів.

Родина переселенців чи окремі ВПО без родин - гарантовано отримають 50 балів.



Ми маємо подбати про людей, які вже вдруге вимушені починати життя з початку