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На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців та 23 поранили
За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Павло Кириленко
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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