На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців та 23 поранили

За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Павло Кириленко



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор