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Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО
Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку
вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.
За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.
Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.
Рятувальна операція триває.
На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.
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