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  • Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:20, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО

Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку
вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО , фото-1

У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО , фото-2

За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.

Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО , фото-3



Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.

Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО , фото-4



Рятувальна операція триває.

Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО , фото-5


На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО , фото-6
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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #загиблі #ЧасовЯр
Ольга Романова
редактор
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