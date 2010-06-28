Окупанти з "Ураганів" зруйнували багатоповерхівку у Часовому Ярі: щонайменше шестеро людей загинули, - ФОТО

Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку

вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.





Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.





Рятувальна операція триває.



На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.