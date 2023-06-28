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Удар росіян по будинку в Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 15, - ФОТО, ВІДЕО
Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у місті Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб.
Про це повідомляє ДСНС України.
Нагадаємо, що вчора, о 21:17, внаслідок ракетного обстрілу міста Часів Яр Бахмутського району, сталось руйнування двох п'ятиповерхових житлових будинків.
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