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ЗСУ біля Горлівки збили російський гелікоптер

Українські бійці збили вертоліт російських окупантів. Цього разу ворожу ціль приземлили поблизу Горлівки (Донецька область). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ. "9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні. За інформацією командування, тип ворожого гелікоптера наразі встановлюється.

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Ольга Романова редактор