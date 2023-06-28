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ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованому Шахтарську, - ВІДЕО
У вранці, 10 липня, в окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи, почалася пожежа.
Про це повідомлять місцеві жителі у соцмережах.
У Шахтарську близько 4-ї ранку почалися вибухи, що тривали з годину. Була пожежа на величезному складі. Ймовірно, детонували боєприпаси.
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