ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованому Шахтарську, - ВІДЕО

У вранці, 10 липня, в окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи, почалася пожежа.

Про це повідомлять місцеві жителі у соцмережах.

У Шахтарську близько 4-ї ранку почалися вибухи, що тривали з годину. Була пожежа на величезному складі. Ймовірно, детонували боєприпаси.











