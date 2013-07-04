Окупанти обстріляли Соледар на Донеччині: згоріли міськрада та будинок культури, троє людей поранено, - ФОТО

Місто Соледар Донецької області за 10 липня зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку.

За день у місті – троє поранених.