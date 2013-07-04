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Окупанти обстріляли Соледар на Донеччині: згоріли міськрада та будинок культури, троє людей поранено, - ФОТО
Місто Соледар Донецької області за 10 липня зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку.
За день у місті – троє поранених.
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