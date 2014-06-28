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Окупанти запалювальними боєприпасами обстріляли Бахмут: згоріло сім житлових будинків, - ВІДЕО
У неділю, 10 липня, російські війська запалювальними боєприпасами обстріляли приватний сектор Бахмуту.
Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.
За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків.
Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідують наслідки обстрілу. Росія цілеспрямовано знищує наші міста й села та винищує мирне населення.
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