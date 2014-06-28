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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 400 окупантів та 1645 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:32, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 400 окупантів та 1645 танків

З 24 лютого російські війська втратили у війні проти України вже близько 37400 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1645 (+4);
  • бойових броньованих машин – 3828 (+5);
  • артилерійських систем – 838 (+4);
  • РСЗВ – 247 (+0);
  • засоби ППО – 109 (+1);
  • літаків – 217 (+0);
  • гелікоптерів – 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
  • крилаті ракети – 155 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);
  • спеціальна техніка – 66 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 400 окупантів та 1645 танків, фото-1

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку.  Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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