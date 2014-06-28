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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 400 окупантів та 1645 танків

З 24 лютого російські війська втратили у війні проти України вже близько 37400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали: особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1645 (+4);

бойових броньованих машин – 3828 (+5);

артилерійських систем – 838 (+4);

РСЗВ – 247 (+0);

засоби ППО – 109 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);

крилаті ракети – 155 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);

спеціальна техніка – 66 (+0). Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

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