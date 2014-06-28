На Донеччині за добу окупанти вбили 16 мирних мешканців

За добу 10 липня найбільшого удару орки завдали по Часовому Яру: знищили багатоповерхівку, під завалами якої загинули 15 людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області дістали поранення.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.