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На Донеччині за добу окупанти вбили 16 мирних мешканців
За добу 10 липня найбільшого удару орки завдали по Часовому Яру: знищили багатоповерхівку, під завалами якої загинули 15 людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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