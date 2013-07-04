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ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині, - ВІДЕО
Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Іванівка на Херсонщині.
Про це повідомляє 60-та окрема піхотна бригада.
"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБР вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка", – йдеться в повідомленні.
Наразі українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.
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