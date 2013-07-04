Окупанти обстріляли Торецьк та Бахмут: пошкоджено спорткомплекс та амбулаторію, є загиблі, - ФОТО

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населеним пунктам Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, від самого ранку двічі обстріляли Торецьк. Один з ударів прийшовся на територію амбулаторії, інший - в район приватних гаражів.

У Бахмуті російська ракета пошкодила тамтешній спорткомплекс - трибуну, трибунні приміщення та манеж.





Не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад.

Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти.





Райгородок обстріляно касетними снарядами Ураганів — на місці працюють піротехніки.





На даний час на території області вже є втрати серед цивільних, їхня кількість буде оприлюднена у вечірньому зведенні.