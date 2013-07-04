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Ольга Романова
редактор
13:53, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Торецьк та Бахмут: пошкоджено спорткомплекс та амбулаторію, є загиблі, - ФОТО

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населеним пунктам Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, від самого ранку двічі обстріляли Торецьк. Один з ударів прийшовся на територію амбулаторії, інший - в район приватних гаражів.

Окупанти обстріляли Торецьк та Бахмут: пошкоджено спорткомплекс та амбулаторію, є загиблі, - ФОТО, фото-1

У Бахмуті російська ракета пошкодила тамтешній спорткомплекс - трибуну, трибунні приміщення та манеж.

Окупанти обстріляли Торецьк та Бахмут: пошкоджено спорткомплекс та амбулаторію, є загиблі, - ФОТО, фото-2



Не припиняються артобстріли  Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської  та  Святогірської громад. 

Окупанти обстріляли Торецьк та Бахмут: пошкоджено спорткомплекс та амбулаторію, є загиблі, - ФОТО, фото-3

Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти.

Окупанти обстріляли Торецьк та Бахмут: пошкоджено спорткомплекс та амбулаторію, є загиблі, - ФОТО, фото-4



Райгородок обстріляно касетними снарядами Ураганів — на місці працюють піротехніки.

Окупанти обстріляли Торецьк та Бахмут: пошкоджено спорткомплекс та амбулаторію, є загиблі, - ФОТО, фото-5



На даний час на території області вже є втрати серед цивільних, їхня кількість буде оприлюднена у вечірньому зведенні.

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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #загиблі #Торецьк #Бахмут
Ольга Романова
редактор
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