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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська

Із Покровська 11 липня евакуюватимуть безкоштовним потягом до Львова.



Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 11 липня о 16:30.



16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів



Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.

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Ольга Романова редактор