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  • "Шахтар" вимагатиме від FIFA €50 мільйонів
Ольга Романова
редактор
14:39, Сьогодні

"Шахтар" вимагатиме від FIFA €50 мільйонів

Поки що єдиний представник України в групі Ліги чемпіонів "Шахтар" вимагатиме від FIFA близько 50 млн євро.

Про цеповідомляє xsport.ua.

Все через правило FIFA, згідно з яким гравці-легіонери мають право призупиняти свої контракти з українськими клубами на сезон-2022/23.

"Шахтар" вважає, що це правило захищає лише гравців, водночас заважає клубу продавати цих футболістів, оскільки потенційні покупці користуються цим правилом і забирають їх безкоштовно.

У донецькому клубі розраховують, що їхній позов матиме позитивну відповідь. Мовляв, у FIFA не захочуть йти на конфлікт і підуть на компроміс.

Водночас це може створити прецедент, який потягне за собою позови й інших клубів.

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#Шахтар #FIFA #позив
Ольга Романова
редактор
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