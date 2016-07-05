14:39, Сьогодні
"Шахтар" вимагатиме від FIFA €50 мільйонів
Поки що єдиний представник України в групі Ліги чемпіонів "Шахтар" вимагатиме від FIFA близько 50 млн євро.
Все через правило FIFA, згідно з яким гравці-легіонери мають право призупиняти свої контракти з українськими клубами на сезон-2022/23.
"Шахтар" вважає, що це правило захищає лише гравців, водночас заважає клубу продавати цих футболістів, оскільки потенційні покупці користуються цим правилом і забирають їх безкоштовно.
У донецькому клубі розраховують, що їхній позов матиме позитивну відповідь. Мовляв, у FIFA не захочуть йти на конфлікт і підуть на компроміс.
Водночас це може створити прецедент, який потягне за собою позови й інших клубів.
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