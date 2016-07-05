Росіський снаряд зруйнував стадіон "Металург" у Бахмуті, - ФОТО

Російські окупанти обстріляли футбольний і легкоатлетичний спортивний комплекс "Металург" у Бахмуті на Донеччині.



Про це повідомляє Національна поліція України.



На фото видно, що внаслідок влучання снаряду зруйновано трибуну та приміщення стадіону.

Зруйнований стадіон "Металург"

Стадіон Металург було побудовано у 1949 році. З 2003 року він має статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

На базі спорткомплексу проводилися змагання міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів з легкої атлетики, єдиноборств і футболу.

Так стадіон виглядав до обстрілу

У 2012 році була проведена реконструкція спорткомплексу вартістю майже 120 млн гривень.