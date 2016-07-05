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  • Росіський снаряд зруйнував стадіон "Металург" у Бахмуті, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:13, Сьогодні
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Росіський снаряд зруйнував стадіон "Металург" у Бахмуті, - ФОТО

Російські окупанти обстріляли футбольний і легкоатлетичний спортивний комплекс "Металург" у Бахмуті на Донеччині.

Про це повідомляє Національна поліція України.

На фото видно, що внаслідок влучання снаряду зруйновано трибуну та приміщення стадіону.

Зруйнований стадіон "Металург"

Зруйнований стадіон "Металург"

Стадіон Металург було побудовано у 1949 році. З 2003 року він має статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

На базі спорткомплексу проводилися змагання міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів з легкої атлетики, єдиноборств і футболу.

Так стадіон виглядав до обстрілу

Так стадіон виглядав до обстрілу

У 2012 році була проведена реконструкція спорткомплексу вартістю майже 120 млн гривень.

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#Бахмут #обстріл #стадіон
Ольга Романова
редактор
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