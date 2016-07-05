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Кількість жертв російського обстрілу Часову Яру збільшилась до 19 людей
Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в місті Часів Яр Донецької області.
Про це повідомляє ДСЧС України.
Таким чином:
- виявлено та вилучено з-під завалів 19 загиблих осіб,
- врятовано з-під завалів 8 осіб,
- проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку.
Роботи тривають.
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