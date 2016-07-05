Кількість жертв російського обстрілу Часову Яру збільшилась до 19 людей

Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в місті Часів Яр Донецької області.

Про це повідомляє ДСЧС України.





Таким чином:



- виявлено та вилучено з-під завалів 19 загиблих осіб,

- врятовано з-під завалів 8 осіб,

- проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку.



Роботи тривають.